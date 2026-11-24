Marvel lanzó el último tráiler de Avengers: Doomsday antes de su estreno a fin de año.

El avance muestra a Steve Rogers llevando una vida retirada junto a su familia y explora los multiversos y las líneas de tiempo de este universo cinematográfico, planteando las consecuencias de las decisiones que tomaron los superhéroes en el pasado.

Asimismo, el adelanto presenta a Robert Downey Jr. interpretando a un personaje vestido de verde.

Esta producción se perfila como una de las apuestas más grandes del estudio para el cierre del año, con su llegada a los cines programada para las próximas semanas.