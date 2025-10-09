Francia Raisa, quien donó un riñón a Selena Gómez en 2017, aclaró su ausencia en la reciente boda de la cantante con Benji Blanco en California.

En una entrevista, la actriz aseguró que se alegra profundamente por el momento que vive su amiga y no guarda ningún resentimiento.

Raisa también desmintió rotundamente los rumores que la señalaban molesta porque Gómez fumaba tras el trasplante, calificándolos de «sinsentido» y aclarando que ni siquiera estaba al tanto de esas versiones.

La relación entre ambas se vio envuelta en especulaciones en 2022, cuando Gómez declaró que su única amiga en la industria era Taylor Swift, un comentario que Raisa etiquetó como «interesante» en redes sociales antes de eliminarlo.