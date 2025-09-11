El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves una ceremonia solemne en el Pentágono para conmemorar el 23 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El acto, que contó con la presencia de la primera dama Melania Trump y el secretario de guerra Pete Hegseth, incluyó la colocación de ofrendas y la lectura de los nombres de las 125 víctimas fallecidas en el cuartel general militar tras el impacto de un avión con 59 personas a bordo.

La conmemoración se desarrolla en un contexto político tensionado por el reciente asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk.