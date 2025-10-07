El presidente Donald Trump amenazó este lunes con invocar la Ley de Insurrección para desplegar más tropas en ciudades gobernadas por demócratas, tras los reveses judiciales que frenaron el envío de la Guardia Nacional en Oregón e Illinois.

Trump justificó la medida, que data de 1807, argumentando la necesidad de proteger vidas y garantizar la seguridad urbana.

La advertencia se produjo minutos después de que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, acusara a la administración republicana de generar caos deliberadamente como pretexto para accionar poderes de emergencia.

Mientras la portavoz Caroline Levitt confirmó la apelación al fallo de Oregón, los estados de Illinois, Oregón y California mantienen demandas activas contra los despliegues militares.