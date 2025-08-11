Dolores de espalda tras viajes largos: guía práctica para aliviarlos, según el fitness coach José Madrid, quien advierte que el dolor surge por largas horas sentados en trabajo, tráfico o trayectos.

Recomienda iniciar el día con movilidad articular apenas se despierte, como un calentamiento que activa músculos y articulaciones.

Esta rutina, que puede durar pocos minutos, mejora la circulación, disminuye la rigidez y previene lesiones, permitiendo mantener una postura más saludable durante actividades prolongadas o desplazamientos extensos.