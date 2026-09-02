Dolor del nervio ciático: causas y tratamientos para una afección incapacitante

El dolor del nervio ciático, una afección que comienza en la espalda y puede extenderse por el glúteo hasta la pierna, se manifiesta con punzadas, ardor o sensación de descarga eléctrica, y en algunos casos con hormigueo y debilidad en la pierna o el pie, limitando actividades cotidianas como caminar, sentarse o dormir.

Las causas más comunes son problemas en la columna como hernias de disco que comprimen las raíces nerviosas, además de pasar muchas horas sentado, levantar peso de forma incorrecta, la obesidad y la falta de ejercicio, factores que aumentan el estrés en la columna.

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante una resonancia magnética nuclear, aunque inicialmente se puede realizar una radiografía de columna lumbar. El tratamiento incluye analgésicos potentes junto con relajantes musculares, y en casos severos, reposo.