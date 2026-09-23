Dolly Parton habría viajado en secreto a Alemania para recibir un tratamiento contra el cáncer

Dolly Parton habría realizado un viaje secreto a Alemania aproximadamente un año antes de su muerte para someterse a un tratamiento experimental, según fuentes cercanas a la cantante.
La artista de música country habría enfrentado una enfermedad de manera privada durante su último año de vida y habría decidido buscar atención médica fuera de Estados Unidos.
Parton habría viajado hasta Frankfurt en un avión privado para recibir el procedimiento y habría permanecido cerca de una semana en Alemania antes de regresar a Estados Unidos. El tipo exacto de tratamiento no habría sido revelado. Asimismo, la cantante falleció el 25 de agosto a los 80 años.