La Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer presentó un documental para promover la concientización y la autoexploración sobre el cáncer de mama. El país reporta 1.610 nuevos casos, lo que representa cerca de tres diagnósticos al día.

A nivel mundial se diagnosticaron más de 2,4 millones de nuevos casos de cáncer de mama, según datos de Globocán. El documental incluye testimonios de sobrevivientes y de expertos, y muestra la evolución de la lucha en diferentes países.

Una sobreviviente señaló que la iniciativa genera esperanza y fortaleza para llevar el tratamiento. Destacó que el acompañamiento de profesionales y la conexión con otras mujeres que superaron la enfermedad son fundamentales en el proceso de recuperación.