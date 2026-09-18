Documental del Mágico González

En una serie, varios artistas del cine intentaran plasmar la historia de Jorge “El Mágico” González, quien ha llamado la atención hasta afuera de las fronteras salvadoreñas. Este grupo de cineastas que han viajado desde Argentina, Uruguay, Venezuela y México están revolucionando la manera de contar la historia.

Dentro de las locaciones seleccionadas, están las instalaciones de la Red Salvadoreña de Medios que sirvieron de locación para que los protagonistas cuenten sus historias ligadas al fútbol.

El cortometraje será presentado en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos el próximo año, donde se busca mostrar una mirada más profunda del Mágico, a través de sus vivencias, sitios donde creció, personas con las que creció su carrera futbolística, además de unir piezas principales entre Cádiz y El Salvador.