El gremio docente exige la armonización de cuerpos legales como la Ley General de Educación, el Código de Familia y la Ley Crecer Juntos para evitar afectaciones al magisterio.

Esta unificación permitiría emitir reglamentos adecuados que recomponen la disciplina escolar sin vulnerar derechos, ya que las normativas actuales se contradicen y generan conflictos con los padres, según detallan los docentes.

Los representantes advierten que, sin esta base legal coherente, los centros educativos seguirán expuestos a posibles demandas y a una gestión caótica.