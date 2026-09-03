Docente explica que la oración a la bandera es una declaración de amor a la patria

La oración a la bandera de El Salvador fue escrita por el doctor David J. Guzmán a través de un concurso convocado por un ministerio, según explicó la docente Mónica Portillo. El texto es considerado una declaración de amor a la patria.

Portillo señaló que la oración destaca las virtudes y cualidades del país, no solo como territorio físico sino también los valores que representan a los salvadoreños. La docente describió el texto como una gran poesía con fragmentos muy bonitos y poéticos.

El significado de la oración, explicó, puede variar según la persona, pero en general se interpreta como un sentimiento de pertenencia. La mano en el pecho al recitarla, agregó, es un símbolo universal de respeto y un voto de pertenencia hacia la patria.