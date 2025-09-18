Casa por casa ya sea con pipas, botellas con agua o garrafones son parte del abastecimiento en el plan de contingencia que está realizando la Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA, en conjunto con la Autoridad Salvadoreña del Agua, Protección Civil, Fuerza Armada y CEL, para suministrar el recurso hídrico a los cientos de familias del Área Metropolitana de San Salvador y La Libertad, que se han visto afectadas por el colapso de una tubería de alta presión de 48 pulgadas.

Durante horas de la noche y madrugada brigadas llevaron el vital líquido a zonas como la colonia Zacamil, Santa Margarita, en Mejicanos, así como en el Paseo El Carmen, Barrio Belén en Santa Tecla. Siempre dando prioridad de abastecimiento a las escuelas y hospitales de las zonas afectadas.

Por su parte la ministra de Educación, verifico la distribución del suministro de agua potable, en varias escuelas de la zona entre estas la de educación parvulario Centro Urbano Monserrat. Para que los alumnos estén hidratados y puedan continuar sus clases con normalidad.

Mediante la red social X, el presidente de ANDA detallo que los equipos de trabajo ya habían retirado en su totalidad últimos tramos de la tubería de alta presión, para poder ejecutar la reparación de la estructura que la sostenía.

Aunque el presidente de la autónoma, aseguro que el suministro de agua seria restablecida dentro de tres días, no se descarta que este plazo pueda extenderse debido a los trabajos en la zona.

En caso de que su comunidad sea una de las afectadas, puede marcar al número 915 para solicitar el suministro de agua potable, ya que el servicio de abastecimiento estará disponible las 24 horas del día.