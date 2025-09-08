Las expectativas previo al partido de la selección nacional y Surinam, obligó a las autoridades a encender las alarmas para evitar estafas en la compra de boletos, Defensoría del Consumidor en coordinación con la Fiscalía para detectar posibles casos.

El gobierno es consciente de la cantidad de personas que llegarán al estadio Cuscatlán, para evitar un caos vehicular sugieren que los aficionados no lleguen en vehículos propios, sin embargo, estarán habilitadas dos opciones de parqueo.

En el bulevar Los Próceres, calle antigua a Huizúcar, avenida Las Amapolas y calles cercanas al estadio Cuscatlán, estarán desplegados al menos 2,000 elementos de diferentes instituciones para agilizar el tránsito en la zona, no se descarta el cierre de vías aledañas.