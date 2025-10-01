Con chalecos, señales y entusiasmo, estudiantes del centro escolar católico Corazón de María se sumaron a un dispositivo de tránsito en el Paseo General Escalón, donde tuvieron la oportunidad de verificar la documentación de los conductores y entregar esquelas de carácter moral, como parte de una jornada educativa.

El control vehicular, realizado en coordinación con la división de tránsito terrestre de la Policía Nacional Civil y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, forma parte de las actividades del Día del Niño en El Salvador, celebrado cada 1 de octubre.

El objetivo es enseñar desde temprana edad la importancia de la educación vial, promover la prevención de accidentes y fomentar el respeto a las normas de tránsito.

Las autoridades reiteran que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en el país donde a diario se registran en promedio tres fallecidos por esta causa.