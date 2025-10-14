Taylor Swift anuncia un documental sobre su gira The Eras Tour que llegará a Disney+ el próximo 12 de diciembre.

La producción, titulada ‘The End of an Era’, constará de seis capítulos que revelarán los entresijos de la exitosa gira, la cual, tras 150 conciertos y 10 millones de espectadores, se convirtió en la más taquillera de la historia.

El estreno coincide con el primer aniversario de la función en Vancouver, cuyo concierto completo también se incorporará al catálogo de la plataforma, ofreciendo una visión integral del épico final.