Durante el 2025, un promedio de 33 salvadoreños ha sido deportados cada día desde Estados Unidos. En el primer semestre, más de 6,000 connacionales fueron retornados. El Salvador se ubica como el cuarto país con mayor número de vuelos de migrantes deportados desde territorio estadounidense, después de Guatemala, Honduras y México.

El país ha recibido 119 vuelos de deportaciones, según datos de Human Rights First, además se refleja una disminución de estos durante el último mes del informe, correspondiente a agosto, con un 45% menos que julio, es decir que la reducción fue de 10 vuelos, los meses con mayor número de deportados, fueron junio y julio, sumando 44 vuelos.