Al menos el 98%, se ha reducido la incidencia de gusano barrenador en el ganado en el país, estas cifras fueron actualizadas por el ministerio de agricultura, hace cuatro meses había 5000 cabezas de ganado, infestadas, todas están curadas, y de momento hay 100 casos activos.

Las cifras comenzaron a reducirse, hace apenas dos meses, aseguran los ganaderos de la zona oriental del país, explican las razones de la disminución del gusano barrenador en sus reses.

El Salvador sigue en estado de emergencia por el gusano barrenador, en febrero de este año, las autoridades declararon la alerta, de momento seguirán con campañas de vacunación, actualmente para seguir frenando, la propagación se despliegan grupos del técnicos en la zonas donde ya se han reportado casos, para realizar consultas o reportar presencia de gusano barrenador, puede hacerlo a través de el centro de llamadas 912.