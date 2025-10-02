Se estima que al menos un 90% ha disminuido las detenciones fronterizas en Estados Unidos, según un experto en el tema, se debe a las medidas represivas anti inmigrantes implementadas por el gobierno de Trump, deteniendo a quienes tienen intenciones de ir al país norteamericano de forma irregular.

Moza agrega que la intención de emigrar por parte de los salvadoreños ha disminuido considerablemente.

Los más afectados en el tema migratorio son los niños, muchas veces se ven obligados a separarse de sus padres, aunque algunos han emigrado junto a sus progenitores hacia países como Estados Unidos, de donde durante el último año se ha reportado un alza en las deportaciones en menores, según moza.

Según un informe de Organización Internacional para las Migraciones, las causas del desplazamiento a otros países en la niñez están relacionadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida con 55% y la reunificación familiar con el 20%, además, se refleja que el 36.9% son de zonas rurales, y el 30.6% urbanas.