La conducción peligrosa continúa siendo uno de los principales riesgos en las carreteras del país, en lo que va de este año 1,379 personas han sido capturadas por esa causa, esto representa una reducción del 8.6% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 1,508 detenciones.

Parte de estos conductores fueron sorprendidos en los controles ejecutados por el Viceministerio de Transporte, el titular de la institución, Nelson Reyes, adelantó que los dispositivos se mantendrán a escala nacional, aunque con variaciones en sus estrategias.

En cuanto a las cifras de muere por accidentes de tránsito, las estadísticas también muestran una tendencia a la baja, actualmente se contabilizan 770 fallecidos, lo que significa una reducción del 9.6% respecto al año anterior, mientras que 8,371 personas han resultado lesionadas en un total de 13,790 percances viales ocurridos hasta la fecha.

El VMT implementa campañas preventivas y entrega insumos de seguridad a automovilistas y motociclistas, sin embargo, las causas más recurrentes en accidentes continúan siendo la distracción al volante, el exceso de velocidad y la invasión del carril contrario.