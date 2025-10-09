Uno de cada cinco habitantes del planeta es adicto al tabaco, según datos de la Organización Mundial de la Salud, a escala global, se estima que cerca de 1,200 millones de personas consumen productos derivados del tabaco. Aunque en las últimas dos décadas las estadísticas han mostrado una leve reducción, la OMS advierte que aún persiste una brecha considerable en los esfuerzos por disminuir su consumo.

Un médico especialista recordó que fumar continúa siendo una de las principales causas de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, y destacó que ningún nivel de consumo es seguro para la salud.

Salazar agrega que el consumo de tabaco, puede tener un impacto negativo en la salud cardiaca, porque altera el sistema.

Según la OMS, la forma de fumar ha ido cambiando con el tiempo. La industria tabacalera está inundando el mercado con nuevos productos de nicotina y dirigiendo sus estrategias de mercadeo de manera agresiva hacia los más jóvenes. Actualmente, se estima que existen más de 100 millones de usuarios de vapeadores electrónicos, de los cuales más de 15 millones son niños entre 13 y 15 años.

El organismo advierte que el tabaquismo causa más de 8 millones de muertes cada año en el mundo, de las cuales más de un millón corresponden a personas no fumadoras expuestas al humo ajeno. Ante esta situación, insta a los gobiernos a aplicar con firmeza políticas de control del tabaco y a reforzar las campañas de prevención entre la población más joven.