Disminuye cifra de mujeres fallecidas durante el parto en El Salvador

En El Salvador, las muertes maternas han mostrado una tendencia a la baja en los últimos 18 años. De acuerdo con los datos del censo de población y vivienda 2024, en comparación con las cifras registradas en 2007, este indicador experimentó una reducción del 0.9%, situando la tasa actual en un 1.5%.

La muerte materna comprende los decesos ocurridos durante la gestación, el parto o dentro de los 40 días posteriores al alumbramiento, etapa conocida como puerperio. Médicos destacan que la prevención ha sido fundamental.

La detección temprana de embarazos de alto riesgo, el control continuo de la edad de la madre, el nivel de escolaridad, las condiciones nutricionales y la atención oportuna de enfermedades preexistentes que podrían desencadenar complicaciones obstétricas.

De acuerdo con el censo 2024, el país registró 56 fallecimientos de este tipo: el 45% ocurrió durante el parto, un 37% en el periodo del puerperio y el 18% durante el embarazo.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud señala que diariamente fallecen más de 700 mujeres por causas ligadas a la maternidad, sin embargo, la gran mayoría de estos casos son evitables garantizando un acceso oportuno a servicios médicos de calidad.