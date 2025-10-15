La intención de migrar hacia Estados Unidos entre los salvadoreños ha disminuido en un 30%, influida principalmente por las restricciones impuestas por el gobierno norteamericano y la reducción de la violencia de pandillas en El Salvador. No obstante, la difícil situación económica sigue impulsando el deseo de emigrar, especialmente entre los jóvenes.

Mientras que el flujo migratorio de Sudamérica y Centroamérica ha disminuido un 90% según últimos datos; migrantes de Venezuela, Colombia, Ecuador, son los que aún intentan llegar a Estados Unidos, algunos deciden quedarse en países como México o Guatemala esperando que las condiciones cambien para continuar su viaje, pero en su gran mayoría optan por regresar a su país de origen, señalan los expertos.

Además, más de 200,000 personas han sido deportadas desde Estados Unido luego que el presidente Trump asumiera su cargo, de estas más de 5,000 han sido salvadoreños, quienes están pasando un proceso de readaptación en el país.