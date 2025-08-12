Las lluvias registradas en los últimos días en El Salvador han presentado una disminución, señalan expertos, sin embargo, se prevén cambios para las próximas semanas.

Para septiembre y octubre, el Ministerio de Medio Ambiente proyecta condiciones más intensas, se podrían registrar entre 400 y 600 milímetros de lluvia, probabilidad de al menos un evento de temporal y la influencia de sistemas ciclónicos. Las zonas: norte, central y occidental serían las más afectadas.

Danilo Ramírez, especialista en el tema, indico que históricamente, el país registra dos picos importantes de lluvia, uno a finales de mayo y otro en septiembre, este año, el primero no se presentó, evidenciando un cambio en los patrones climáticos debido a la variabilidad atmosférica, aunque actualmente El Salvador atraviesa un periodo neutral del fenómeno el niño, se han observado cambios significativos en la distribución y frecuencia de las lluvias.

Esta irregularidad, impacta directamente en sectores productivos como la agricultura, advierte este experto, un ejemplo de ello fueron las lluvias atípicas registradas en febrero, que alteraron el ciclo de cultivo del café, la Organización Meteorológica Mundial ha instado a reforzar los sistemas de monitoreo y las alertas tempranas para prevenir afectaciones por fenómenos extremos.

En este escenario de incertidumbre, los expertos recomiendan a la población mantenerse informada a través de reportes meteorológicos confiables y adoptar medidas preventivas, ante posibles cambios repentinos en las condiciones del tiempo.