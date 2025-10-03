La pobreza en El Salvador ha disminuido en un 5.9%, lo que significaría que 114,097 personas lograron salir de esta condición. Eso de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples publicado por el Banco Central de Reserva.

Estos datos corresponden a 2024 y en el documento se revela que alrededor de 1.1 millones de personas se encontraban en pobreza relativa, lo que representa una disminución de 135,452 con respecto a 2023 y la pobreza extrema tuvo un comportamiento contrario: aumentando un 3.6% alcanzando a 610,272 personas, sin embargo, especialistas mencionan que la reducción estadística se debe a diversos factores.

El 54.9% de las personas en extrema pobreza fueron mujeres 333,809, mientras que los hombres representaron el 45.3%. En cuanto a los hogares, de los más de 2 millones contabilizados, el 9.08% vive en pobreza extrema y el 16.72% en pobreza relativa o media, dentro de esta población, un 35.2% forma parte de la población económicamente activa, mientras que el 32.4% pertenece a la población económicamente inactiva, además se señala que 582,882 niños y adolescentes menores de 16 años viven en pobreza.

Además 4.54 millones de personas que son el 71.5% de la población estarían fuera de pobreza. El restante 28.5% sí se encuentra en algún nivel de carencia: un 18.9% en pobreza relativa y un 9.6% en extrema pobreza. Estos porcentajes muestran una leve mejoría en comparación con 2023, cuando el 30.3% de la población estaba catalogada como pobre.