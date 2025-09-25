La circulación de periódicos impresos ha disminuido considerablemente en los últimos años debido a que muchos lectores prefieren informarse a través de plataformas digitales y redes sociales, esto ha afectado directamente a los vendedores, Roberto quien ha dedicado más de 3 décadas a la distribución, de periódicos señala que las ventas han disminuido en un 50%.

Este panorama ha obligado a muchos distribuidores a diversificar sus actividades, Daniel por ejemplo vende en promedio 60 periódicos diariamente, esto lo ha llevado a buscar otras fuentes de ingresos.

Sin embargo, el periódico impreso conserva un valor simbólico y cultural, sobre todo para quienes crecieron con ese formato.

La disminución en la circulación también ha generado repercusiones en otros rubros, las piñaterías, que utilizaban papel periódico como materia prima, han tenido que recurrir a otras alternativas a raíz de su escasez.

La acelerada transición a la digitalización ha llevado a los medios impresos a implementar

Nuevas estrategias para responder a los hábitos de lectura de las nuevas generaciones.