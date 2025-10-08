La dislexia no es una enfermedad sino una condición del neurodesarrollo que implica formas diferentes de aprendizaje, según explica la psicóloga Silvia Cienfuegos.

Esta variación cognitiva, que afecta aproximadamente al 10% de la población mundial según estadísticas educativas, se manifiesta en dificultades con la escritura, inversión de palabras y ortografía.

Los especialistas enfatizan que esta condición no disminuye la inteligencia ni la creatividad, aunque puede generar frustración y problemas emocionales cuando no se identifica a tiempo.