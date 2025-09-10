El síndrome de disfunción cognitiva, una forma de Alzheimer canino, emerge en perros a partir de los nueve años manifestándose through cambios drásticos en su comportamiento.

Los animales pueden desarrollar fobias inexistentes, volverse agresivos u olvidar patrones de conducta aprendidos, como los lugares para hacer sus necesidades.

Dado que se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva, los expertos recomiendan terapias conductuales, pautas nutricionales y ejercicio moderado para ralentizar su avance y mejorar la calidad de vida de las mascotas senior.