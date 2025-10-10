Observar paisajes sin celular emerge como práctica terapéutica en el Día Mundial de la Salud Mental, donde especialistas recomiendan este ejercicio de presencia que fortalece la memoria emocional más efectivamente que las fotografías digitales.

Al desconectar momentáneamente de la necesidad de documentar cada experiencia, las personas desarrollan mayor conciencia de texturas, sonidos ambientales y juegos de luz que normalmente pasan desapercibidos tras una pantalla.

Esta reconexión consciente con el entorno, que puede practicarse durante pausas breves en entornos naturales o urbanos, representa una herramienta accesible para mejorar el bienestar psicológico.