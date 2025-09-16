En un discurso para conmemorar los 204 años de independencia, el presidente de la república Nayib Bukele se refirió a los cambios ordenados para las escuelas e institutos reconoció que la educación comienza en el hogar, pero que las instituciones educativas son un complemento necesario, recientemente el gobierno obligó a un corte de cabello adecuado y mejor presentación a la hora de entrar a los salones de clase, medida que ha sido adoptada por el sistema educativo privado

En el evento realizado en casa presidencial con la presencia de diputados, ministros, cuerpo diplomático, familiares, alumnos y militares se refirió a la pavimentación de la calle que conduce hasta es Centro Escolar los Toles en Ahuachapán, además de la remodelación de esa escuela, luego de que se compartiera un video en redes sociales donde se observó a sus los estudiantes de desfilando sobre lodo.

Además Bukele reveló que se están borrando contenidos en libros que de acuerdo al gobierno son nocivos para los estudiantes, además dijo que muchas de esas agendas no nacieron en el salvador y que provienen calcadas y financiadas por estructuras externas y se repiten idénticas en diferentes países con las mismas organizaciones y dijo que esa era otra forma nueva de colonialismo.