Director del Centro de Inteligencia de Ecuador y su esposa mueren en accidente de helicóptero

El director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi, y su esposa fallecieron en un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia, donde la aeronave transportaba a 7 personas y no hubo sobrevivientes, según confirmaron autoridades de ese país y el gobierno ecuatoriano.

El helicóptero había despegado con rumbo hacia el área de Ewaso Ngiro cuando se precipitó en una zona de difícil acceso cercana al Monte Ololokwe.

Las autoridades de aviación civil de Kenia informaron que a bordo viajaban 6 pasajeros y el piloto.