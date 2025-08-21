El director de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que El Salvador mantiene alerta verde por el incremento de lluvias dentro del Plan Invierno 2025, reportando inundaciones en el área metropolitana de San Salvador que no superan las dos horas de duración.

Afirmó que no se registran fallecimientos gracias al operativo conjunto de la Fuerza Armada, PNC, Bomberos y comisiones municipales, pero alertó sobre un conductor ebrio que ignoró señales de prohibición y causó un accidente.

Amaya reiteró el llamado a no cruzar ríos con caudal elevado y a mantener limpias canaletas en hogares, mientras recordó los números de emergencia 913 (Bomberos) y 911 (PNC) para reportar incidentes.