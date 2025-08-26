El Salvador proyecta otorgar al menos 20 mil becas universitarias el próximo año mediante un proyecto de la Dirección de Integración, lo que representa una inversión estatal calculada en 15 millones de dólares.

Esta ambiciosa expansión, busca transformar radicalmente un sistema donde históricamente solo entre el 1% y 5% de los bachilleres accede a la educación superior.

Los aspirantes deben cumplir un riguroso proceso formativo que incluye refuerzos en matemáticas y lenguaje los sábados, para así garantizar su ingreso a universidades, escuelas técnicas o cursos vocacionales de su elección.