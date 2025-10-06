La empresa Aitex, junto a la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños inauguraron la segunda edición del diplomado en formación en la cadena logística internacional. Se desarrollará en modalidad virtual durante cinco sábados, y reunirá a 260 participantes, entre universitarios, empleados de la empresa privada e instituciones de gobierno.

En el evento estuvieron presentes embajadores, representantes de gobierno, sector empresarial además de universidades que serán parte de este trabajo en conjunto que fortalecerá lazos y abrirá puertas para que jóvenes sean formados en empresas nacionales.

Durante las jornadas los jóvenes podrán conocer la importancia de los auxiliares de la función pública en logística, además sobre los retos y oportunidades que enfrenta el comercio internacional, las clases serán impartidas por expertos en la materia aduanera.