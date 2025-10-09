Dinamarca prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 15 años, un movimiento que la primera ministra Mette Frederiksen justificó al afirmar que el teléfono móvil «roba la infancia».

El proyecto de ley, anunciado en la apertura del parlamento, permitirá excepciones a partir de los 13 años solo con autorización parental expresa.

Esta decisión se produce cuando estudios oficiales revelan que el 60% de los jóvenes entre 11 y 19 años elige quedarse en casa en su tiempo libre, un dato que preocupa a las autoridades y que refleja un cambio profundo en los hábitos sociales.

Australia, pionero en esta materia, ya aprobó una ley similar en 2024, mientras Grecia impulsa una edad de mayoría digital para toda la Unión Europea.