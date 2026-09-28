Dificultades y exclusión que enfrentan los salvadoreños con discapacidad 

Caminar por aceras dañadas se ha vuelto el pan de cada día para miles de salvadoreños. El problema se agrava cuando una persona con discapacidad debe transitar por esas zonas, incrementando los riesgos de tener un accidente según el séptimo censo de población y sexto censo de vivienda menciona que más de 281,000 salvadoreños de tres años o más reportaron al menos una discapacidad, de ellos 119,143 son hombres y 162,320 mujeres.

Detrás de estas cifras hay personas que no han tenido más alternativa que adaptarse a estas realidades, subirse al transporte colectivo corriendo el riesgo de golpearse al subir o bajar, viajar en transportes que no tienen acceso a espacios para personas en sillas de ruedas o personas con movilidad reducida.

Estos datos solo reavivan el debate solo el poco acceso, educación y espacios para que personas con discapacidad puedan transitar de forma segura en las calles del país, sin evadir vehículos parqueos en aceras y otros riesgos que deben enfrente a diario para movilizarse.