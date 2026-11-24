En incertidumbre se encuentran miles de salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos, a pesar que el pasado 9 de septiembre el departamento de seguridad nacional informó que El Salvador mantendría sus protecciones, incluida la autorización para trabajar, mientras se tomaba una decisión con el programa, pero no se estableció una fecha límite, lo que está ocasionando la perdida de los trabajos, licencias de conducir y acceso al seguro social.

Ante este panorama, congresistas de Estados Unidos se han pronunciado, solicitando se respeten el estatus migratorio legal de los salvadoreños bajo TPS, adoptando medidas que eviten las interrupciones.

Esta falta de aviso oficial y los obstáculos relacionados con los permisos de los tepecianos, puede derivar en deportaciones en algunos casos.

Abogados señalan la urgente necesidad de que los salvadoreños busquen nuevas alternativas migratorias que les permitan permanecer y trabajar en el país norteamericano.

Mientras tanto, el futuro de miles de salvadoreños que han hecho su vida en Estados Unidos continúa sin una respuesta clara. La falta de certeza sobre el TPS no solo compromete su estabilidad laboral y migratoria, sino también la de sus familias, que permanecen a la espera de una decisión que defina su permanencia en el país.