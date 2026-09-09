Dificultades para bajar de peso a pesar de las dietas y ejercicio

Estas son algunas de las razones por las cuales bajar de peso puede resultar difícil, incluso cuando llevamos una alimentación saludable y realizamos actividad física de manera regular.

La pérdida de peso no depende únicamente de la dieta y el ejercicio, nuestro organismo está influenciado por diversos factores que pueden afectar la capacidad para perder peso, como las hormonas, el metabolismo, la calidad del sueño, el estrés, algunos medicamentos, la genética y diferentes condiciones de salud.

Sin embargo, los nutricionistas destacan que una de las razones por las que la pérdida de grasa puede no ser tan efectiva como esperamos es el consumo de más calorías de las que nuestro cuerpo necesita. Esto puede ocurrir por pequeños excesos, como consumir snacks con alto contenido calórico o incluso tomar una copa de vino o un par de tragos durante el fin de semana.

En algunas ocasiones, la dificultad para perder grasa no necesariamente se debe a no cumplir con el plan alimenticio. Según especialistas, ciertas enfermedades o condiciones de salud podrían estar interfiriendo con el proceso de pérdida de grasa.

Expertos enfatizan en la importancia de mejorar los hábitos alimenticios buscando no solo la pérdida de peso sino el bienestar en la salud.

Según estimaciones del Ministerio de Salud, el 27.3% de los adultos en El Salvador vive con obesidad, lo que representa a más de un millón de personas. Ante esta realidad, especialistas destacan la importancia de mantener una actividad física constante y combinar ejercicios aeróbicos con rutinas de fuerza, que ayudan a desarrollar masa muscular y mejorar la condición física.