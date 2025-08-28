Al menos diez pasajeros resultaron lesionados luego de que una buceta de la ruta 26 chocara contra una camioneta en la segunda calle Poniente y 15 avenida norte, en San Miguelito, San Salvador.

Tras la colisión, la unidad perdió el control y terminó impactando contra varios árboles, lo que agravó la magnitud del accidente.

Según los reportes iniciales, los heridos fueron atendidos en el lugar mientras las autoridades investigan las causas que provocaron el siniestro, el cual afectó seriamente la circulación en la zona.