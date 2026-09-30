Diez partidos políticos con elecciones internas completas

Los diez partidos políticos realizaron elecciones internas para definir sus candidaturas de 2027, pero ninguno publicó cuántos afiliados tiene ni cuántos votaron. Así lo concluye el informe de septiembre de 2026 del centro de monitoreo político de Acción Ciudadana.

El monitoreo evaluó a los diez partidos con 18 criterios agrupados en cuatro variables. El cumplimiento promedio de los criterios de transparencia fue de 28.3%, equivalente a 5.1 puntos de un máximo de 18. Arena y Nuevas Ideas obtuvieron la puntuación más alta, con 7.5 puntos es decir un 41.7%; Democracia Salvadoreña registró la más baja, con 3.5 puntos un 19.4% sin embargo ningún partido superó el 50%.

Por variable, la convocatoria y planificación alcanzó 56.4%, seguida de resultados y cierre, con 23.3%. Las más bajas fueron participación y competencia interna con 6.3% y marco normativo y reglas llegó a un 5%.

Por la falta de información sobre el padrón y el número de votantes, no fue posible determinar el nivel de participación de la militancia en ninguno de los diez partidos. Solo Nuevas Ideas, Vamos y Arena publicaron un listado completo de candidaturas electas.

Acción Ciudadana concluyó que la transparencia fue limitada y desigual, y que persisten vacíos sobre las reglas, el padrón, la participación, las candidaturas y los resultados finales.