Diez estudiantes del ITCA recibieron premio a la excelencia Oso Panda

Carla Monteagudo, estudiante de técnico en laboratorio químico fue una de las 10 estudiantes del Instituto Tecnológico Centroamericano que recibió el premio a la excelencia Oso Panda, una iniciativa, de la embajada de la República Popular China en El Salvador, que reconoce el esfuerzo y dedicación de estudiantes de diferentes carreras técnicas.

Un caso similar es el de Daniel Alcántara quien cursa su segundo año de educación superior en la carrera de técnico en arquitectura. Cada uno recibió 500 dólares para seguir avanzando en sus estudios.

Esta es la tercera edición, de la entrega a la excelencia el apoyo de China en esa iniciativa llega a los 15,000 dólares.

Los estudiantes premiados pertenecían a las carreras de eléctrica, de la escuela de comunicación, ingeniería, energía renovable, desarrollo de software y mecánica.