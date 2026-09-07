Dieta keto no es una dieta sino un proceso que requiere supervisión profesional

El nutricionista y dietista Gino García aclaró que la dieta keto no es una dieta como tal, sino un proceso metabólico que reduce drásticamente los carbohidratos y requiere supervisión profesional para evitar efectos negativos en la salud.

El especialista explicó que el procedimiento keto reduce los carbohidratos al 5% de las calorías diarias, mientras que las grasas representan entre 70% y 75%, y las proteínas entre 20% y 25%.

Este cambio obliga al cuerpo a crear energía a través de la gluconeogénesis en el hígado y el músculo, generando cetonas como subproducto.

A diferencia de lo que cree la población, el proceso no cambia a quemar grasa sino que modifica la vía de creación de energía, lo que puede tener consecuencias negativas si no se realiza bajo guía médica.

La sostenibilidad a largo plazo de este tipo de régimen es limitada y su implementación sin acompañamiento profesional puede ser perjudicial.

El nutricionista enfatizó que cualquier procedimiento de este tipo debe ser guiado por un especialista en alimentación.