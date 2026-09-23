Días comenzarán a ser menos largos tras el equinoccio de septiembre hasta diciembre 

A partir de esta semana, los días comenzarán a ser menos largos y a tener menos horas de luz solar, un fenómeno que ocurre después del equinoccio de septiembre y que se extenderá hasta diciembre. Según los expertos, esto se debe a la inclinación del eje de la Tierra y a su movimiento alrededor del sol.

Luis Castillo, geofísico, explicó que el eje sobre el cual gira la Tierra no es perpendicular al plano que forma la rotación alrededor del sol, sino que está inclinado aproximadamente 23 grados y medio.

Señaló que esa medida angular produce cambios durante el año, en los cuales la luz solar llega por más tiempo al hemisferio norte y menos en otros periodos. A medida que avanzan los meses, el hemisferio norte recibe menos horas de luz solar.