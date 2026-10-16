Diagnóstico temprano de cáncer de mama

Entre el 30% a 40% de las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama, no presentaron algún síntoma visible previo, es decir no hubo un bulto o nódulo que alertara a las mujeres sobre el padecimiento, en la mayoría de los casos se les identifica la enfermedad en los chequeos anuales.

Especialistas mencionan que estos casos en su mayoría se registran en mujeres jóvenes.

Pero ¿qué significa que el cáncer de mama no registre síntoma?

Que ha sido identificado en una etapa inicial, aumentando en esta fase las probabilidades de cura.

Dado que el cáncer de mama puede ser silencioso al principio, la mamografía anual es la herramienta principal para encontrarlo a tiempo, recomendada a partir de los 40 años, también con el autoexamen en casa una vez al mes se puede detectar cualquier anomalía en los senos.