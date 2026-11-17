Pastores y líderes de distintas denominaciones religiosas se reunirán en el parque Simón Bolívar, ubicado en el centro histórico de San Salvador, para conmemorar el Día Nacional de la Oración. La jornada busca congregar a representantes de diferentes iglesias para elevar peticiones por el país.

Una de las actividades está prevista para el 23 de noviembre, y estará dedicada a la oración por distintas necesidades de El Salvador.

Entre los temas que abordarán durante el encuentro figuran la seguridad nacional y la situación económica. Los organizadores también mencionaron que elevarán peticiones por los empresarios salvadoreños y por las personas que atraviesan dificultades económicas.