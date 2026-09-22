Día Mundial Sin Auto: caminar y pedalear mejora la salud y genera ahorro económico

En el marco del Día Mundial Sin Auto, La fisioterapeuta Eunice Abigail Solorzano destacó los beneficios que caminar o pedalear aportan al cuerpo y al bolsillo, en comparación con el sedentarismo que caracteriza la vida diaria.

La especialista explicó que actividades como caminar a un parque o salir a pedalear ayudan a ganar fuerza muscular, mejorar la respiración y activar el sistema cardiovascular.

A diferencia del ejercicio de gimnasio, estas actividades no requieren una hora específica, pues pueden realizarse durante los desplazamientos al supermercado, al hogar o al trabajo.

Aunque cada persona y cada cuerpo son diferentes, tras una semana de comenzar a moverse el organismo empieza a notar cambios en el estado de ánimo, la mejora del sueño y mayor energía.

Para quienes trabajan en oficina o permanecen de pie largas jornadas, estas prácticas contribuyen a dejar atrás el sedentarismo y activar las articulaciones.