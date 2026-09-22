Día Mundial Sin Auto: caminar y pedalear mejora la salud y genera ahorro económico

Fisioterapeuta señala que después de una semana de actividad ya se notan cambios en el estado de ánimo.

En el marco del Día Mundial Sin Auto, La fisioterapeuta Eunice Abigail Solorzano destacó los beneficios que caminar o pedalear aportan al cuerpo y al bolsillo, en comparación con el sedentarismo que caracteriza la vida diaria.

La especialista explicó que actividades como caminar a un parque o salir a pedalear ayudan a ganar fuerza muscular, mejorar la respiración y activar el sistema cardiovascular.

A diferencia del ejercicio de gimnasio, estas actividades no requieren una hora específica, pues pueden realizarse durante los desplazamientos al supermercado, al hogar o al trabajo.

Aunque cada persona y cada cuerpo son diferentes, tras una semana de comenzar a moverse el organismo empieza a notar cambios en el estado de ánimo, la mejora del sueño y mayor energía.

Para quienes trabajan en oficina o permanecen de pie largas jornadas, estas prácticas contribuyen a dejar atrás el sedentarismo y activar las articulaciones.