En El Salvador, al menos dos personas se quitan la vida cada día, lo que equivale a un promedio de 900 casos al año. Según especialistas, la principal causa detrás de estos actos es la depresión, afectando en mayor medida a hombres jóvenes, entre los 18 y 30 años.

Los expertos advierten que existen señales de alerta que pueden indicar que una persona está considerando el suicidio, y reconocerlas a tiempo puede marcar la diferencia.

Y es que el suicidio no solo impacta en la persona que lo cometió, si no también en su círculo cercano.

Por ello, para los estudiantes de psicología de la Universidad de El Salvador, resulta fundamental concienciar a otros jóvenes sobre esta problemática, proporcionándoles herramientas que les permitan identificar los factores que pueden llevar a una persona al suicidio, así como acciones necesarias para prevenirlo.

Cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona, según informes solo en el 2024, 775,000 personas se quitaron la vida, expertos señalan que en el país existe poca divulgación y empática sobre la problemática, ocasionando la poca atención y el alza de los casos.