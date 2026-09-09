Día Mundial del Vehículo Eléctrico: una tecnología con más de un siglo de historia

En el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, que se conmemora cada 9 de septiembre, se recuerda que esta tecnología, aunque parece moderna, tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, cuando inventores de varios países experimentaron con automóviles impulsados por electricidad.

Los primeros vehículos eléctricos se caracterizaban por ser silenciosos, fáciles de conducir y libres de humo, cualidades que los hicieron atractivos en los inicios de la industria automotriz.

Sin embargo, la producción masiva de vehículos de gasolina, el desarrollo de carreteras y las mejoras en los motores tradicionales desplazaron a los eléctricos durante gran parte del siglo XX.

El interés resurgió décadas después gracias a los avances en baterías y la creciente preocupación por la contaminación.

Actualmente, los vehículos eléctricos ofrecen mayor autonomía y sistemas inteligentes para una movilidad más eficiente.