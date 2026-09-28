ONU Turismo catalogó a El Salvador como el país con mayor desempeño pospandemia, además, la titular de esta entidad bilateral destacó que el país en el último año ha logrado un 37% de aumento de llegadas internacionales.

Además, el Foro Económico Mundial señaló un avance del 18% en su ranking de viajes y turismo, mejoras que comienzan a percibirse desde otros países, como República Dominicana y Nicaragua, según sus titulares de turismo.

El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción destacó que la inversión en este sector también contribuye al desarrollo turístico, porque una parte importante de los nuevos proyectos está orientada a este rubro.

Este año, El Salvador fue el anfitrión oficial a nivel mundial de las celebraciones de la ONU por el Día Mundial del Turismo, cuyo lema principal fue: “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, durante 2026 el país ha registrado al menos 3.2 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto, un aumento del 22% en comparación con el mismo período del año anterior.