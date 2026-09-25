Día Mundial del Farmacéutico: 25 de septiembre reconoce la labor de estos profesionales de la salud

Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha dedicada a reconocer el papel fundamental que desempeñan estos profesionales en los sistemas de salud y el bienestar de las comunidades.

Su trabajo va más allá de entregar medicamentos, pues también participan en la orientación sobre su uso adecuado, la prevención de enfermedades, el seguimiento de tratamientos y la promoción de hábitos saludables.

La fecha fue establecida por la Federación Internacional Farmacéutica para reconocer la contribución de estos profesionales a la salud global y crear conciencia sobre su importancia.

Cada año, esta jornada sirve para poner en valor la labor de quienes trabajan en farmacias, hospitales, laboratorios, centros de investigación y otros espacios relacionados con la salud.

La elección del 25 de septiembre está relacionada con la fecha de fundación de la Federación Internacional Farmacéutica en 1912.