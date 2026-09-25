Día Mundial del Farmacéutico: 25 de septiembre reconoce la labor de estos profesionales de la salud

La fecha fue establecida por la Federación Internacional Farmacéutica en conmemoración de su fundación en 1912.

Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha dedicada a reconocer el papel fundamental que desempeñan estos profesionales en los sistemas de salud y el bienestar de las comunidades.

 Su trabajo va más allá de entregar medicamentos, pues también participan en la orientación sobre su uso adecuado, la prevención de enfermedades, el seguimiento de tratamientos y la promoción de hábitos saludables.

La fecha fue establecida por la Federación Internacional Farmacéutica para reconocer la contribución de estos profesionales a la salud global y crear conciencia sobre su importancia.

Cada año, esta jornada sirve para poner en valor la labor de quienes trabajan en farmacias, hospitales, laboratorios, centros de investigación y otros espacios relacionados con la salud.

La elección del 25 de septiembre está relacionada con la fecha de fundación de la Federación Internacional Farmacéutica en 1912.