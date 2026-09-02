Día Mundial del Coco: la fruta tropical que viajó por mares y se convirtió en árbol de vida

Cada 2 de septiembre se celebra el Día Mundial del Coco, una fecha para conocer el origen y los múltiples usos de esta fruta tropical, cuyo nombre proviene del Océano Índico y el Pacífico.

Las corrientes marinas y los viajes de navegantes contribuyeron a que la planta de coco llegara a diferentes territorios. Su agua se utiliza como bebida, la pulpa se consume fresca o en dulces y comidas, y de ella se obtiene aceite. La cáscara y las hojas también se convierten en productos útiles.

La palma de coco es conocida como el árbol de la vida porque casi todas sus partes se aprovechan. Un coco puede flotar largos periodos en el agua gracias a su estructura.